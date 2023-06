Il vescovo Giovanni Mosciatti incontra gli studenti del Liceo di Lugo

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di RavennaToday

Il vescovo di Imola Giovanni Mosciatti ha incontrato nella giornata odierna (martedì, ndr) gli studenti del Liceo di Lugo che si avvalgono dell’Insegnamento di Religione Cattolica, in un’Aula Magna gremita, durante l’orario di lezione ordinario. Accolto dal dirigente scolastico Giancarlo Frassineti e dai docenti del Liceo di Religione Cattolica Flavio Rossi, Ilaria Contarelli, Federica Mazzoli e Valentina Rossini, il Vescovo, a lungo docente di Religione presso il liceo di Fabriano nelle Marche, ha risposto a domande poste dagli studenti, precedentemente predisposte e inerenti a varie tematiche, traendo spunto dal recente lavoro teatrale del regista Gabriele Vacis, Antigone e i suoi fratelli, adattamento della tragedia classica Antigone di Sofocle, in cui sono riprodotte le inquietudini dei giovani del nostro tempo, oggetto di riflessione di studenti e loro docenti nelle settimane precedenti. Le domande poste dagli studenti, tra le quali la perdita di riferimenti stabili per i giovani, la mancanza di spazi per il confronto, le troppe libertà, il nichilismo, hanno ricevuto articolata risposta da parte del Vescovo. La sua riflessione ha rimarcato l’individuazione dei riferimenti stabili nel perseguire i veri valori, il vivere insieme, il relazionarsi, la fiducia nell’altro, scoprendo la bellezza dello stare insieme, di essere comunità, dell’importanza della socialità, della solidarietà tra le persone, come emerso nella drammatica esperienza alluvionale, che ha con grande evidenza mostrato la capacità delle giovani generazioni di agire altruisticamente in aiuto di chi era stato maggiormente colpito, con un’azione solidale che ha prodotto un cambiamento interiore nel sentirsi utile nel giovare agli altri. La libertà va esercitata nella ricerca della verità, nel senso, innato, di giustizia che ciascuno possiede naturalmente, valori propri dell’uomo di ogni tempo, opponendosi al nichilismo. L’occasione di grande spessore del confronto con il Vescovo ha costituito un momento di riflessione ricca e profonda per gli studenti e per gli stessi docenti, un arricchimento comune.

Il Dirigente Scolastico Giancarlo Frassineti