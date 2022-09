Ritrovata la 16enne scomparsa a luglio, la mamma: "E' viva e sta bene, ringrazio tutti"

Una bella notizia per i tanti alfonsinesi - e non - che in questi mesi erano stati in apprensione per lei, con appelli lanciati sui social e sui giornali. Ma soprattutto una bella notizia per la madre della 16enne