Imbratta la città con quasi 200 graffiti con la sua 'firma', in casa nascondeva la droga: arrestato

Aveva 'imbrattato' la città con quasi 200 graffiti con la sua firma. Il personale della Polizia locale di Ravenna - ufficio polizia giudiziaria pronto intervento, coadiuvato dall'unità specializzata cinofila del corpo della Guardia di Finanza, ha proceduto - in esecuzione al decreto emesso dalla Procura della Repubblica di Ravenna - alla perquisizione locale e personale di un 28enne residente a Ravenna, indagato per deturpamento e imbrattamento di cose altrui per ben 195 tag 'SB'.

All'interno dell'abitazione dell'uomo è stato rinvenuto e sottoposto a sequestro diverso materiale riconducibile all'esecuzione dei graffiti, quali bombolette di vernice spray e pennarelli acrilici. Lo stesso tag, inoltre, è stato rinvenuto in quaderni e su diversi mobili - porte, mobiletti, comodini etc. - presenti nella casa perquisita. Durante la perquisizione, il cane finanziere Lucky addestrato al rilevamento di sostanze stupefacenti ha rinvenuto nel vano cantina, ove erano custodite varie buste con indumenti e attrezzature per la pesca, una significativa quantità di hashish suddiviso in 4 porzioni dal peso complessivo di 399,65 grammi. Un ulteriore quantitativo di hashish, 0,49 grammi, è stato rinvenuto nel soggiorno dell'abitazione.

La droga è stata sottoposta a sequestro penale e il 28enne, gravato da precedenti di polizia per detenzione ai fini di spaccio e uso personale di sostanza stupefacente, è stato arrestato e condotto in carcere a Bologna. Giovedì mattina l'arresto è stato convalidato dal Tribunale di Ravenna.