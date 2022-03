'Sindacati kapò nazisti': i no vax imbrattano la sede della Cgil e la scuola

Ancora imbrattamenti contro i vaccini. Dopo quelli ritrovati sul muro di una scuola di Lugo, mercoledì mattine nuove scritte sono apparse sulla sede della Cgil di Massa Lombarda. Gli autori del gesto si sono firmati con simboli riconducibili al mondo no vax - scritte rosse e simbolo 'ViVi'.

"L’atto intimidatorio, accompagnato da frasi deliranti che accostano Cgil, Cisl e Uil al nazismo, ha interessato anche la vicina scuola, rendendo il gesto ancora più vile, odioso e violento - condannano i sindacati - Non ci faremo intimidire. Le sedi dei sindacati continuano a essere un presidio di democrazia e di confronto. Proseguiremo nella loro azione a tutela delle lavoratrici e dei lavoratori e della salute pubblica. I vaccini rappresentano uno strumento irrinunciabile e prezioso nella lotta alla pandemia. La lenta uscita dalla fase emergenziale è il frutto del senso di responsabilità e di generosità della maggior parte degli italiani che, scegliendo di vaccinarsi, hanno deciso di proteggere se stessi e gli altri da un temibile virus".

ll Partito Democratico di Massa Lombarda si rammarica per quanto accaduto, "sapendo quanto la nostra comunità ha sofferto a causa del Covid. Esprimiamo dunque ferma condanna per chi ha imbrattato i muri della scuola e della Cgil e piena solidarietà alla Cgil e soprattutto a tutti gli operatori sanitari, che da anni ormai si prendono cura di noi e dei nostri cari e che certo non meritano di leggere queste scritte indecorose. Così come non lo meritano i bambini e le bambine che vedono violati i muri della loro scuola. Ringraziamo il sindaco Daniele Bassi e l'amministrazione comunale per la pronta rimozione di messaggi che non hanno nulla a che fare con la nostra comunità e il nostro territorio".

La presidenza provinciale di Auser esprime la piena vicinanza e solidarietà al sindaco e a tutta la comunità di Massa Lombarda per lo sfregio subito nella notte ai locali della scuola elementare, dell’asilo e della Cgil. “Non ci sono parole che rendano il senso di amarezza e rammarico - sottolinea la presidente, Mirella Rossi - in quanto si tratta di atti gravi che colpiscono i luoghi pubblici delle istituzioni, del lavoro, della cittadinanza attiva e prima di tutto dell’apprendimento. Il volontariato, di cui la nostra associazione fa parte, si è sempre occupato anche del controllo e del rispetto dei luoghi comuni: per questo le scritte sui muri a Massa ci feriscono, se possibile, ancor di più. Auspichiamo che vengano presi severi provvedimenti rieducativi e sanzionatori nei confronti di coloro i quali hanno ferito e offeso l’intera cittadinanza con questo atto vile e ingiustificabile”.