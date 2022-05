Sorpresi mentre imbrattavano i muri del sottopasso: 2 giovani ravennati nei guai

Nel pomeriggio di lunedì gliagenti della Polizia Locale di Ravenna - Ufficio Pronto Intervento hanno sorpreso due giovani ravennati intenti a imbrattare i muri del sottopasso che mette in comunicazione via Crocetta con via Dei Poggi. I due giovani, entrambi diciannovenni, sono stati denunciati per il reato di “deturpamento e imbrattamento di cose altrui”.