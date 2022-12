Impegnati nel volontariato e nel servizio alla comunità: 5 ravennati premiati in Prefettura

Lunedì 19 alle 12 nei Saloni della Prefettura verranno consegnati 5 diplomi di Onorificenze dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana a cittadini ravennati che si sono distinti nell'ambito dell'attività di servizio e volontariato. Si tratta dei primi 5 insigniti a cui il Prefetto di Ravenna Castrese De Rosa, insieme al Sindaco Michele De Pascale e ai vertici delle Forze di Polizia, consegnerà le ambite distinzioni onorifiche. Gli altri 6 diplomi pervenuti saranno consegnati in una prossima cerimonia.

Questi i cinque che saranno premiati lunedì. Mirella Borghi, pensionata e presidente Unicef Ravenna dal 2018, impegnata nell'assistenza umanitaria per i bambini bisognosi di tutto il mondo e sostenitrice di vari eventi benefici. Graziella Gardini, pensionata, attenta ai problemi delle donne, ha profuso ampia attività di volontariato ed è autrice di articoli su canti popolari, sociali e politici (in particolare sui canti femminili). Inoltre Gardini è titolare e curatrice del Museo di Bambole e altri Balocchi. Giacomo Farneti, infermiere e coordinatore responsabile sanitario della Cooperativa Sociale Società Dolce presso l'Opera Santa Teresa. Farneti è anche educatore scout e volontario della Pubblica Assistenza. Rudy Gatta, impegnato nel mondo economico delle cooperative romagnole ed attivo nella vita culturale del nostro territorio. Promotore di varie attività per salvaguardare, valorizzare e tramandare il dialetto romagnolo e distintosi nel volontariato in vari ambiti. Nazzareno De Franco, dirigente prefettizio, distintosi durante tutta la prima fase dell'emergenza Covid-19 per il suo encomiabile impegno nel collaborare con le varie Istituzioni.