Impegno ecologico, il sindaco di Bagnacavallo riceve con tutti gli onori il volontario

Il sindaco di Bagnacavallo Eleonora Proni ha ricevuto questa mattina in Municipio il signor Antonio Ricci, per ringraziarlo a nome dell’Amministrazione comunale per l’impegno profuso come volontario a Villanova di Bagnacavallo, in particolare nella raccolta di rifiuti abbandonati.

Ricci, classe 1947, è originario di Meldola e si è trasferito nel Bagnacavallese a 16 anni. Nella vita ha svolto vari lavori: operaio e trattorista, è stato inoltre bidello nelle scuole di Bagnacavallo e Masiera.

Residente a Villanova, per motivi di salute negli ultimi anni ha iniziato a percorrere il territorio in bicicletta. "Andando per le campagne mi sono accorto di quanti rifiuti vengono abbandonati, e ho così pensato di unire la mia necessità di fare movimento fisico a un servizio per la collettività – ha spiegato Ricci al sindaco Proni. – Ogni giorno percorro fino a 40 chilometri con la mia bicicletta e se trovo qualche rifiuto abbandonato lo raccolgo e lo porto nei cassonetti o alla stazione ecologica, per differenziarlo. Questo senso di responsabilità verso l’ambiente mi è stato insegnato a scuola, tanti anni fa, e ora che ho più tempo posso metterlo al servizio degli altri".

Antonio Ricci era accompagnato da Francesco Pilotti, segretario dell’associazione Mercatino della Solidarietà che lo supporta nella sua attività. Il sindaco Eleonora Proni ha omaggiato il signor Ricci con una pergamena e due pubblicazioni dedicate alla storia delle nostre campagne e di Villanova in particolare. "Purtroppo l’abbandono dei rifiuti – ha osservato il sindaco – è una cattiva abitudine ancora troppo diffusa, per contrastare la quale le nostre istituzioni si impegnano ogni giorno. La sensibilità civica del signor Ricci deve essere di esempio a molti".