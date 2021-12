Imprenditore nella veste inedita di cantante a "The voice": "Qui come promessa dopo aver sconfitto il cancro"

Dal palco dell'imprenditoria a quello della musica in tv. E' la storia del noto imprenditore di Lugo Giacomo Sebastiani che venerdì sera si è esibito su Raiuno nella trasmissione "The voice senior", il talent musicale riservato agli "over 60", davanti ai giudici Gigi D'Alessio, Loredana Bertè, Clementino e Orietta Berti. E' stata una veste inedita quella del vicepresidente della Madel di Cotignola, grande azienda che produce prodotti per l'igiene della casa, un suo marchio su tutti è Winni's. Sebastiani, infatti, ha spiegato la sua passione per la musica fin da ragazzo praticata anche con una rocker come Gianna Nannini, ma della necessità di fare un lavoro "serio" ("concreto come siamo noi romagnoli", ha spiegato) e del successo poi avuto comunque anche nel lavoro di imprenditore.

Perché è andato a "The voice senior"? Per una promessa, ha spiegato. Sebastiani, infatti, ha superato un tumore che l'ha colpito circa due anni fa e aveva promesso agli amici che se se la fosse cavata sarebbe appunto andato alla trasmissione di Raiuno. Molto evocativa, infatti, la scelta della canzone proposta in trasmissione: "Rinascerò, rinascerai" di Roby Facchinetti. Alla fine Sebastiani è entrato nel team di Orietta Berti.