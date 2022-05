Impresa all'ospedale di Lugo: una maratona di 48 ore per la donazione di 6 organi e 6 tessuti corneali

Una maratona di 48 ore ha permesso la donazione di 6 organi e 6 tessuti da 4 pazienti deceduti presso l'ospedale Umberto I di Lugo. L'intenso lavoro organizzativo dei professionisti svolto dal personale dello Staff “Ufficio di Coordinamento Ospedaliero Procurement” rappresentato dal dottor Gilberto Casadio, dalla dottoressa Laura Ricci Maccarini e dall’infermiera Sara Dominici, in stretta collaborazione con tutta la squadra di Anestesia e Rianimazione diretta dalla dottoressa Costanza Martino e coordinatrice Elena Poli, dal personale infermieristico delle Sale Operatorie coordinato da Monica Bordini e dal personale il personale dell’Oculistica, diretto dal dottor Domenico D’Eliseo, ha permesso il prelievo di 2 fegati, 4 reni e 6 tessuti corneali.

“A tutti i professionisti che si sono impegnati in una missione complessa e articolata nell’arco di un lasso di tempo di 48 ore, ha commentato Paolo Tarlazzi, direttore del Presidio Ospedaliero di Lugo - AUSL della Romagna, va un sentito ringraziamento. Unitamente il pensiero e un altrettanto caloroso ringraziamento per questo grande gesto di generosità lo rivolgo alle famiglie, che hanno espresso la volontà alla donazione di organi e tessuti dei propri congiunti. Grazie alla loro sensibilità altre persone potranno ricominciare a vivere una vita normale”.

Nel frattempo l'artista catalana Eva Sanjuan Manrique, ha donato un suo dipinto all'ospedale di Lugo, per ringraziare il personale sanitario delle cure ricevute, dopo avere subito un grave incidente stradale. La risposta della Direzione Ospedaliera: “Gesti importanti come questi, rappresentano motivo di gratificazione per tutti i professionisti e servono da stimolo per proseguire nella ricerca di un costante miglioramento nell’ottica di umanizzazione del percorso di cura”.

In foto il dipinto di Eva Sanjuan Manrique