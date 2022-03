"Impronte di donna": tanti partecipanti alla camminata in memoria di Elisa Bravi

Domenica, alla presenza della vicesindaco del Comune di Bagnacavallo, Ada Sangiorgi, e della consigliera del Comune di Ravenna, Gloria Natali, si è tenuta la camminata Impronte di donna, organizzata dal gruppo Una Panchina per Elisa. Due lunghe colonne di persone hanno camminato per 5 e 8,5 km, da Mezzano a Glorie, per le vie del paese e lungo gli argini del fiume Lamone, per raggiungere la Panchina Rossa dedicata ad Elisa Bravi.

Tante persone presenti, tra loro uomini, donne e bambini riuniti per ricordare Elisa ed echeggiare un forte Stop alla violenza di genere. A sostegno del gruppo, per dimostrare affetto alla famiglia di Elisa, presenti anche le associazioni Linea Rosa e Dalla Parte dei Minori, oltre ai numerosi partner locali di questa camminata.