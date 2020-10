In arrivo due panchine rosse per dire "no" alla violenza sulle donne

A Russi non si fermano le iniziative per contrastare le violenze di genere. Dotati di mascherina, opportunamente distanziati e nel rispetto dei protocolli di sicurezza, sabato 31 ottobre alle ore 15 presso l’area esterna del CSC Porta Nova, verranno posate due panchine rosse a testimonianza dell’impegno costante delle Istituzioni e dell’Associazionismo locale per contrastare ogni tipo di violenza contro le donne, da quella psicologica a quella fisica, fino al femminicidio, con l’obiettivo di sensibilizzare tutti e tutte su un fenomeno che ha purtroppo ormai assunto i contorni del dramma sociale.

Tali panchine sono state donate dal Comune di Russi, ristrutturate dai volontari del CSC Porta Nova e dagli studenti della scuola secondaria di Russi nel corso di laboratori didattici appositamente dedicati, organizzati grazie alla preziosa collaborazione dei docenti. L’iniziativa è stata possibile grazie all’impegno e alla costante pluriennale collaborazione tra il Centro antiviolenza Linea Rosa di Russi e il CSC Porta Nova. Al termine della cerimonia verrà offerto un piccolo omaggio preparato dalle pasticciere di Porta Nova.