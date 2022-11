In arrivo il conguaglio 2022 per la Tari: attivate nuove opzioni di pagamento

Aumentano le opzioni di pagamento della Tari nei Comuni dell'Unione della Bassa Romagna: per semplificare e agevolare le operazioni di pagamento dei cittadini ora è possibile pagare anche tramite il circuito PagoPA.

Diventano così cinque i metodi di pagamento tra i quali il cittadino può scegliere per il versamento della Tari, la cui rata di saldo per il 2022 è in arrivo in questi giorni con scadenza al 16 dicembre: utilizzando il modulo cartaceo PagoPA (che viene consegnato per posta insieme alla bolletta) presso un qualsiasi punto abilitato (tabaccai, banche, poste, eccetera); online sempre tramite il circuito PagoPA; utilizzando il modulo F24; attraverso la domiciliazione bancaria; in contanti presso la tesoreria dell’ente.

Nel dettaglio, la bolletta relativa al conguaglio della Tari 2022 sarà recapitata insieme ai seguenti documenti: il modello per il pagamento sulla piattaforma PagoPA; il modello per l’autorizzazione alla domiciliazione bancaria; le informazioni per scaricare il modello F24 e altre notizie utili per l’adempimento. Altra novità è la notifica tramite Pec (e non più tramite il servizio postale) a tutti i contribuenti registrati su Inipec (Indice nazionale degli indirizzi Pec).

Sul portale della Tari (sul sito www.labassaromagna.it, sezione Servizi - Tributi e entrate - Tari) sono disponibili tutte le informazioni e l'utente può trovare le guide necessarie per provvedere in autonomia a qualsiasi operazione (pagamento, compilazione dei moduli, calcolo della tassa, eccetera).