In attesa della Cucina Popolare, tanti soggetti in rete per erogare i pasti a chi è in difficoltà economica

Nuova veste per i servizi mensa ai cittadini in difficoltà economica. La cucina di “Un posto a tavola”, al momento della chiusura a fine agosto, è stata smontata in quanto alcune attrezzature saranno rimontate nella nuova cucina popolare, mentre la Parrocchia della Malva, che finora ha supplito, alla fine del consueto servizio di settembre, non poteva proseguire perché gli spazi occupati dalla scuola materna dovevano accogliere di nuovo i bambini.

Visto che la Cucina Popolare non è ancora pronta, è scattata la nuova soluzione: l'emporio solidale e “ Mensa amica” hanno messo a disposizione gli alimenti, tutti donati da ditte del territorio; la Casina di Tagliata ha aperto la propria cucina dove vengono preparati quotidianamente i pasti, con l'aiuto di volontarie e la presenza di un cuoco; “Mensa amica” ha fornito i mezzi per la raccolta dei beni alimentari e per il trasporto dei pasti pronti ed infine la Parrocchia della Malva, con un grande numero di volontari, distribuisce i pasti (pranzi e cene) ai cittadini in difficoltà.

Nel frattempo la Cucina popolare di via Levico 13 si sta completando, grazie al lavoro di una decina di ditte cervesi. L’assessora al Welfare Bianca Maria Manzi commenta: “Cervia Social Food e la cucina popolare vogliono essere insieme un’azione di riduzione dello spreco alimentare e un’esperienza di inclusione delle fragilità, nonché un percorso di consapevolezza verso il food e il proprio rapporto con il cibo”.