In attesa dello show estivo, le Frecce Tricolori si "allenano" nei cieli della Romagna

Mentre sale l'attesa per vedere lo show acrobatico delle Frecce Tricolori, che tornano il 19 giugno a Punta Marina con la manifestazione "Valore Tricolore", sono in tanti ad aver assistito nella mattinata di mercoledì al volo della Pattuglia acrobatica nazionale dell’Aeronautica Militare sui cieli del Ravennate. Nessuna sorpresa, in effetti, perché si tratta del classico addestramento delle Frecce Tricolori che, per l'occasione, hanno fatto base all'Aeroporto militare di Pisignano di Cervia.