In auto avevano 14 valigie piene di trapani e attrezzi rubati: denunciati

I Carabinieri della Compagnia di Cervia - Milano Marittima, durante i servizi svolti per il controllo del territorio nello scorso weekend, hanno denunciato 6 persone all’autorità giudiziaria e segnalato un giovane alla Prefettura. In particolare, i militari del Nucleo Operativo e Radiomobile sabato sera hanno effettuato un servizio straordinario finalizzato al contrasto del fenomeno dell’abuso di alcool.

Nello specifico i Carabinieri hanno effettuato mirati controlli all’uscita dei locali da ballo, sottoponendo le persone alla guida delle autovetture ad accertamento tramite etilometro. 4 sono state le persone positive, colte alla guida di veicoli con un tasso alcoolemico tre volte superiore al limite consentito. In un caso l’autista circolava con la patente di guida già sospesa. Per tutti, oltre alla denuncia in stato di libertà, è scattato il ritiro della patente di guida e il sequestro del veicolo. Un giovane invece è stato segnalato alla Prefettura per possesso di sostanze stupefacenti a uso personale. Lo stesso è stato controllato dai Carabinieri in zona movida sabato sera con una dose minima di marijuana.

Sempre nel fine settimana, invece, nel centro di Cervia un’auto con a bordo due persone residente fuori regione è stata bloccata dai Carabinieri in atteggiamento sospetto. Sottoposti a perquisizione, i militari hanno rinvenuto all’interno del veicolo 14 valigie contenenti vari attrezzi professionali, dai trapani ai misuratori laser. Il materiale è stato immediatamente sequestrato e i due uomini in trasferta sono stati denunciati per ricettazione. Nel contempo sono stati avviati immediati accertamenti per rintracciare i proprietari della refurtiva e procedere alla loro consegna, già in parte restituita a una persona residente nel forlivese ove in mattinata era stato perpetrato un furto.