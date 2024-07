In barca a vela senza barriere: una raccolta fondi per realizzare pontili accessibili ed ecologici a Marina

Un progetto decisivo per mettere a disposizione di tutti spazi, pontili e iniziative accessibili, innovative e senza barriere architettoniche: questo l’importante obiettivo che l’associazione Marinando Ravenna si propone con “Navigando verso un futuro senza barriere”. Un progetto che può contare sul sostegno di Intesa Sanpaolo che, coadiuvata nella scelta da Cesvi, affianca la progettualità ponendola tra quelle sostenute attraverso il Programma Formula, accessibile dalla piattaforma di raccolta fondi For Funding per promuovere in tutto il territorio italiano sostenibilità ambientale, inclusione sociale e accesso al mercato del lavoro per le persone in difficoltà.

Il progetto dell’associazione ravennate si pone infatti di dare vita ad una sede rinnovata e migliorata che, nella suggestiva cornice di Marina di Ravenna, diventi il cuore pulsante per attività accessibili anche alle persone con disabilità e un punto di riferimento nazionale per la vela paraolimpica. Con uno spazio interno dedicato all’apprendimento e all’incontro ed uno esterno con pontili ecologici e accessibili. I fondi raccolti serviranno infatti abbattere le barriere architettoniche esistenti, così da creare uno spazio del tutto accessibile e inclusivo, e per l’acquisto e l’installazione di due pontili galleggianti, con particolare attenzione alla sostenibilità ambientale dei materiali e delle fonti di energia utilizzate.

Il progetto prevede di coinvolgere tutte le persone che ogni anno partecipano alle attività dell’associazione: circa 650 adulti che partecipano a corsi di vela paralimpica, iniziative sociali e uscite ricreative destinate a persone con disabilità, i bambini delle scuole primarie del territorio ravennate per percorsi educativi insieme ai loro insegnanti, circa 50 adolescenti partecipano invece ad iniziative educative e sportive rivolte alla loro fascia d’età, 60 volontari che frequentano regolarmente i luoghi dell’associazione. L’obiettivo è raccogliere 100mila euro entro fine agosto.

“L'accesso al mare è un diritto di tutti e dobbiamo garantirlo e renderlo fruibile da chiunque” –, dichiara Sante Ghirardi, Presidente dell'Associazione Marinando Ravenna ODV. – “In questi anni di impegno da parte nostra per rendere fruibile il mare e di raccolta dei fabbisogni, ci siamo resi conto che per poter dare il giusto valore al termine “mare per tutti”, c'è la necessità di realizzare un accesso al mare che abbia delle caratteristiche di accessibilità tale da poter dire: “per tutti nessuno escluso.” Grazie a questo progetto supportato da Intesa Sanpaolo in collaborazione con CESVI, vogliamo realizzare tutto questo per poter rendere l'accesso al mare per tutti, avere spazi fruibili per tutti, ma soprattutto abbiamo bisogno di tutti voi nel sostenerlo: il tuo aiuto sarà come un'alba che annuncia il nuovo giorno”.