In Bassa Romagna si investe sulla sicurezza del territorio: potenziato il Coordinamento di Protezione Civile

Dal 1 settembre 2023 il Servizio Coordinamento di Protezione Civile si rafforza e viene integrato con due ulteriori unità di personale dedicato. Il Servizio è assegnato in capo al vice comando della Polizia Locale della Bassa Romagna, con l’ispettore David Minguzzi incaricato come vice comandante vicario del Corpo di Polizia Locale e Coordinatore del Servizio di Protezione Civile.

Il nuovo assetto fa parte di una riorganizzazione organica complessiva dei servizi dell’Unione a partire dal 1 settembre, che ha visto anche un nuovo servizio nel Settore Innovazione Tecnologica dedicato alle infrastrutture informatiche e alla sicurezza e un riassetto all’interno dell’Area Territorio ed Ambiente. Gli ultimi eventi emergenziali che hanno colpito il territorio della Bassa Romagna hanno evidenziato la necessità di potenziare ulteriormente il coordinamento di Protezione Civile, assegnandolo al vice-comando della Polizia Locale. In caso di emergenza si potranno gestire le operazioni a partire dalla Centrale Operativa, disponendo di un maggior numero di personale pronto ad intervenire sul territorio 24 ore su 24.

Questa nuova organizzazione è l’avvio di un percorso di revisione dei diversi aspetti del Piano di Emergenza e di Protezione Civile dell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna che periodicamente viene rivisto per adattarsi alle nuove necessità che emergono dal territorio e che in questa fase subirà un processo di profonda analisi e aggiornamento a seguito degli eventi estremi di maggio e luglio, in collaborazione anche con la Prefettura, l’Agenzia regionale di Protezione Civile regionale e tutti i soggetti competenti.

“Il percorso di revisione del Piano e dell’organizzazione della struttura di emergenza è già stato avviato – spiegano i sindaci dei Comuni dell’Unione -. Dopo eventi estremi come quelli che abbiamo affrontato è necessario un processo di debriefing di tutte le fasi della gestione dell’emergenza, al fine di adeguare il più possibile i piani di azione a tutti i livelli. Dobbiamo trarre da questa tragica situazione vissuta tutti gli elementi di miglioramento per agire al meglio se si dovesse rendere necessario”.

"Gli eventi alluvionali di maggio e il fortunale di luglio ci hanno spinto ad una riflessione immediata sul Coordinamento di Protezione Civile – continuano i sindaci -. La stessa Alice Dosi, che ringraziamo per l’eccellente lavoro svolto nei giorni più tragici che il nostro territorio ha vissuto, ci ha aiutati e ci sta aiutando ancora a fare in modo che il Coordinamento di Protezione Civile dell’Unione possa essere ancora più efficiente e riesca a rispondere alle sfide che dovremo affrontare nei prossimi anni. Ci teniamo a sottolineare che la sua è una scelta personale, frutto del desiderio di dedicarsi maggiormente al Servizio Ambiente, di cui era già responsabile, anch’esso riorganizzato come Ambiente ed Energia a seguito della crisi energetica degli ultimi anni. Al neo vice comandante vicario Minguzzi, che negli ultimi anni già collaborava con il coordinamento di Protezione Civile facendo da raccordo con il comando di Polizia Locale, auguriamo un buon lavoro".