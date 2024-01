In Bassa Romagna partono nuovi corsi di disostruzione in età pediatrica

Il Centro per le famiglie dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna, in collaborazione con i volontari della Pubblica assistenza di Alfonsine, organizza per il 2024 nuovi corsi di disostruzione in età pediatrica.

I corsi sono dedicati a genitori e adulti di riferimento. Lo scopo è quello di imparare le manovre per la disostruzione delle vie aeree nei lattanti e nei bambini, nonché le procedure di rianimazione nel caso l'ostruzione abbia comportato l'arresto cardiorespiratorio; ciascun corso dura circa due ore e prevede una parte teorica e una parte pratica su appositi manichini.

In tutto sono quattordici i corsi in programma, sul territorio, da gennaio a giugno: mercoledì 24 gennaio alle 10 al nido d’infanzia «Il Bosco», lunedì 12 febbraio alle 20.30 al centro civico «Gino Pellegrini» di Conselice, mercoledì 6 marzo alle 10 nella sala polivalente di Bagnara di Romagna, venerdì 19 aprile alle 10 nella sala della comunità di Sant’Agata sul Santerno, venerdì 17 maggio alle 10 di nuovo al centro civico «Gino Pellegrini» di Conselice, lunedì 3 giugno alle 10 al nido d’infanzia «Cavina» di Alfonsine, venerdì 28 giugno alle 10 all'Ecomuseo delle erbe palustri di Villanova di Bagnacavallo; sette dei corsi in programma si terranno invece nella sede del Centro per le famiglie dell'Unione, a Lugo (viale Europa 128): venerdì 12 gennaio, lunedì 5 e 19 febbraio, lunedì 11 marzo, lunedì 29 aprile, mercoledì 29 maggio, lunedì 10 giugno; i corsi saranno tutti alle 10, tranne quello di lunedì 10 giugno che sarà alle 20.30.

Tutti i corsi sono gratuiti, con posti limitati e prenotazione obbligatoria contattando il 366 6156306, lo 0545 299397, oppure scrivere a centrofamiglie@unione.labassaromagna.it.