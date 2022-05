In bici dal parco di Teodorico fino a Porto Corsini: il nuovo percorso ciclabile

È con grande soddisfazione che Fiab Ravenna accoglie l’annuncio che l’itinerario “Ciclabile Nord” (Parco di Teodorico-Porto Corsini), che si snoda sull’argine della Pialassa Baiona, sia stato appaltato e verrà realizzato. Soddisfazione, in particolare, perché nel 2015 Fiab Ravenna aveva raccolto le firme, a corollario di una petizione popolare, per sostenere il progetto, realizzato dai tecnici Fiab e donato al Comune. Il progetto fu poi approvato dalla totalità del Consiglio Comunale allora in carica.

"Vogliamo ricordare che l’itinerario “Ciclabile Nord” fa parte della più ampia rete di ciclovie Italiana “Bicitalia Fiab” ed è anche inserito nel Sistema Nazionale della Mobilità Turistica oggetto di finanziamento da parte del Ministero Infrastrutture e Trasporti - spiegano da Fiab Ravenna - Questo tratto ne rappresenta un elemento centrale, tant’è che anche la Regione, oltre al Comune, ha investito su di esso notevoli risorse. Auspichiamo infine che a completamento del tratto in fase di realizzazione si proceda in tempi brevi anche alla realizzazione dei ponti ciclopedonali, di attraversamento del canale della Baiona e del canale di alimentazione della centrale Enel “Teodora”, purtroppo non previsti dal progetto appaltato".