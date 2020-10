“In Cammino Verso I Diritti”, parte il progetto di dialogo interculturale

Dialogo interreligioso e interculturale, diritti umani e di cittadinanza: l’Unione della Romagna Faentina promuove un nuovo progetto dedicato al rispetto e alla valorizzazione dei diritti umani come fattore di creazione di comunità coese e di nuove prospettive di sviluppo sostenibile. Il progetto unirà tutti i sei Comuni della Romagna Faentina attraverso una serie di eventi formativi e informativi online in programma fino alla fine dell’anno.

Un unico filo conduttore unirà così Brisighella, Casola Valsenio, Castel Bolognese, Faenza, Riolo Terme e Solarolo, che faranno da sfondo a laboratori, incontri e conferenze online, mostre e tanto altro, proponendo alle comunità locali opportunità di dialogo e di crescita che si ispirino agli obiettivi di sviluppo sostenibile definiti dall’Onu per l’Agenda 2030.

Le attività del percorso si articoleranno su quattro versanti. Un filone è dedicato al dialogo interculturale, affrontato anche tramite il linguaggio del cibo. Verrà infatti realizzato un “ricettario” online che, con documentazione fotografica e video, possa diffondere consapevolezza sulla cultura di provenienza delle diverse nazionalità presenti nella Romagna Faentina. In questa tematica saranno coinvolti i Comuni di Casola Valsenio e Riolo Terme, con la collaborazione delle rispettive Pro Loco. Spazio anche al dialogo interreligioso, affrontato grazie a momenti di riflessione collettiva con rappresentanti del mondo cattolico e del Centro di Cultura Islamica. Dopo la tradizionale Camminata, svolta domenica 25 ottobre, sono in programma a Faenza due incontri dal titolo “Un nuovo sogno di fraternità e di amicizia sociale”, dedicati a questa tematica. Venerdì 6 novembre alle 20.45 presso il Centro Cultura Islamica si svolgerà l’incontro con Fratel Ignazio De Francesco, monaco della Piccola Famiglia dell’Annunziata, mentre il 13 novembre, sempre alle 20.45, è in programma nella Chiesa di San Francesco l’incontro-conferenza con Hassad Samid del Centro di Cultura Islamica di Ferrara.

A completare il programma del progetto ci sono poi gli eventi formativi e informativi online dedicati a porre in evidenza come i diritti di cittadinanza abbiano affrontato e stiano affrontando la prova dell’emergenza sanitaria, con particolare riferimento alle fasce di popolazione a maggior rischio di esclusione e sfruttamento. A questo proposito si parlerà di contrasto alle forme di discriminazione e di violenza nei confronti di tutte le donne, specialmente in ambito domestico, nel corso di un convegno online, che coinvolge il Comune di Brisighella, in programma il 25 novembre, Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza sulle donne. Sempre a Brisighella si svolgeranno anche laboratori, in collaborazione con SOS Donna, con le scuole.

Previsto anche il tema della promozione di un diritto al lavoro e di una occupazione rispettosa dei diritti individuali, che sarà realizzato a Castel Bolognese in collaborazione con i Sindacati confederali: il 28 novembre dalle 9.00 alle 12.00 si parla di “Promozione diritto al lavoro occupazione rispetto dei diritti individuali: no al caporalato in agricoltura e badantato” in un convegno a distanza. Al centro del progetto anche il supporto alle attività produttive oneste e il contrasto alle infiltrazioni della criminalità all’interno del tessuto economico locale. In questo caso sarà Solarolo a ospitare il convegno online sul tema a novembre, in collaborazione con Libera e Avviso Pubblico.

Non mancano anche le iniziative rivolte ai più piccoli. Martedì 10 novembre alle 17.30 si potrà seguire in diretta Facebook dalla pagina della biblioteca “Mario Mariani” di Solarolo “Racconti per un mondo diritto”, narrazione in musica per celebrare i diritti dei bambini a cura di Alfonso Cuccurullo e Federico Squassabia. Lo spettacolo è rivolto a bambini dai 6 anni e alle famiglie.Dal 14 al 21 novembre si celebra invece la settimana dei diritti con la rassegna bibliografica online “I diritti dei bambini per parole e immagini”: ogni giorno sulla pagina Facebook della biblioteca comunale “Mario Mariani” ci saranno consigli di lettura tematici e dirette. Infine, lunedì 16 novembre alle 20.30 si potrà seguire sulla piattaforma Zoom il convegno “Mondo fa rima con noi”, in cui si parlerà dei diritti dei bambini e degli adolescenti con l’aiuto della letteratura per ragazzi. La conferenza online è rivolta ad adulti, genitori, educatori e insegnanti ed è a cura di Valter Baruzzi, pedagogista, formatore, narratore, direttore scientifico dell'Associazione Nazionale Camina.

Il quarto filone del progetto riguarda il tema dei diritti come fattore di sviluppo sostenibile della persona e della comunità e prevede la realizzazione di una prima edizione della “marcia dei diritti” a Castel Bolognese lungo il fiume Senio, in occasione della Giornata mondiale dei diritti umani (12 dicembre). La marcia sarà anticipata da momenti laboratoriali nel mercato cittadino (il 6 novembre dalle 10.00 alle 12.00) e nei supermercati di Castel Bolognese (il 14 novembre dalle 10.00 alle 12.00 al Despar e dalle 14.00 alle 16.00 al Conad). Un ulteriore laboratorio è previsto nel chiostro comunale il 21 novembre dalle 15.00 alle 17.00. Per ulteriori informazioni contattare il Villaggio Globale al numero 349 6481710 (Eleonora Ricci).