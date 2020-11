“In Cammino verso i Diritti”, si parla di ambiente e disuguaglianze con Vittorio Cogliati Dezza

Il progetto “In Cammino verso i Diritti” prosegue con un incontro online dedicato ai diritti come fattore di sviluppo sostenibile della persona e della comunità. Giovedì 3 dicembre alle 20.45 sulla pagina Facebook dell’Unione della Romagna Faentina si svolgerà l’iniziativa dal titolo "Diritti ambientali e disuguaglianze" con Luigi Vittorio Cogliati Dezza del Forum Disuguaglianze Diversità.

L’incontro è promosso dall’Unione della Romagna Faentina, con la collaborazione di Overall - Faenza Multiculturale, rete apartitica e aconfessionale di associazioni, organizzazioni, enti e cittadini, costituita per promuovere il rispetto dei diritti umani, dell'ambiente e la cultura della pace. Faenza Multiculturale è impegnata a contribuire a costruire una società accogliente, che rifiuta l'odio e ogni forma di discriminazione, per una maggior tutela degli ultimi.

Luigi Vittorio Cogliati Dezza è stato insegnante nella scuola superiore. In Legambiente ha ricoperto diversi ruoli prima di diventarne il presidente nazionale dal 2007 al 2015. È stato membro della Commissione dei saggi per la riforma della scuola voluta dal ministro Berlinguer; successivamente della Commissione per la stesura delle indicazioni curricolari, nonché membro del Comitato interministeriale per l’educazione ambientale. Ha partecipato a ricerche in ambito educativo a livello nazionale e internazionale. Autore di numerose pubblicazioni sulle principali questioni ambientali e in campo educativo, dal 2016 si occupa delle trasformazioni sociali e culturali in atto e del complesso fenomeno delle migrazioni. Nel 2017 ha pubblicato Alla scoperta della green society, un’inchiesta sui processi di innovazione sociale in Italia.