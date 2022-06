In casa cocaina, marijuana, hashish ed una pistola scacciacani: arrestato giovane incensurato

Era tenuto monitorato dai detective della Squadra Mobile di Ravenna. E al termine di una perquisizione domiciliare è stato arrestato. In casa infatti aveva occultato varie tipologie di sostanze stupefacenti. A finire nei guai un 30enne di nazionalità albanese, incensurato. Nel corso dell'attività investigativa, i poliziotti hanno trovato in casa 33 dosi di cocaina, 100 grammi di hashish, 11 grammi di marijuana, 2mila euro in contanti ritenuti provento dell'attività di spaccio e due bilancini di precisione. Oltre alla droga nell'abitazione aveva occultato una pistola scacciacani, priva di tappo rosso, posta sotto sequestro. Martedì mattina l'indagato è comparso davanti al giudice per il processo per direttissima. Il giovane ha chiesto i termini a difesa: in attesa dell'udienza, si trova agli arresti domiciliari a disposizione della magistratura.