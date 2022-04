In casa nascondeva la marijuana: 28enne finisce in carcere

La Squadra mobile di Ravenna ha dato esecuzione alla misura cautelare in carcere emessa dal Belgio nei confronti di un 28enne albanese residente a Ravenna accusato di traffico di stupefacenti. I poliziotti hanno raggiunto il 28enne nella sua casa in centro a Ravenna e, durante la perquisizione, hanno trovato 350 grammi di marijuana nascosta nell'abitazione. Il giovane è stato arrestato e portato in carcere. Sabato mattina l'arresto e la misura cautelare sono stati convalidati, il 28enne è stato trattenuto in carcere e il Gip ha imposto l'obbligo di dimora.