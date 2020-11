In casa un fucile con matricola abrasa e munizioni: arrestato dalla Polizia

Custodiva in casa un fucile calibro 12 con cazza mozzata e con la matricola. Un 60enne calabrese, residente nel comprensorio lughese, è stato arrestato giovedì pomeriggio dagli agenti della Squadra Mobile di Ravenna e del Commissariato di Lugo al termine di un controllo finalizzato a verificare il rispetto delle norme in materia di detenzione di armi. Nel corso della perquisizione i poliziotti hanno anche rinvenuto diverse munizioni calibro 12, diverse cartucce per pistola calibro 6,35 e alcune munizioni per un fucile Flobert, che insieme all'arma sono state sequestrate. L'uomo dovrà rispondere delle accuse di detenzione di arma alterata e clandestina e illecita detenzione di munizioni. In attesa dell'udienza è stato associato agli arresti domiciliari.