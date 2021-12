In centinaia protestano per la chiusura dello Spartaco: "Servono interventi strutturali per valorizzare lo spazio"

Centinaia di manifestanti si sono ritrovati domenica nei giardini Speyer di Ravenna per la manifestazione "Spartaco R-esiste", organizzata per protestare contro la programmata chiusura del centro sociale Spartaco di via Chiavica Romea. “Si annulli la revoca anticipata della concessione e la si rinnovi avviando la messa in opera di un programma di interventi strutturali per valorizzare lo spazio. Servono più spazi sociali in città”, fa sapere l'assemblea del Csa Spartaco, soddisfatta per il risultato della mobilitazione.

“La questione ormai è divenuta di dominio pubblico e la politica locale non può più ignorarlo – commentano i membri dell’assemblea - Infatti, dopo diverse richieste senza alcuna risposta, abbiamo ricevuto la disponibilità dell’assessorato alle politiche giovanili di incontrarci nuovamente e magari questa volta ci prenderanno meno in giro. Quello che chiediamo è che si rinnovi la concessione per la gestione dello spazio e parallelamente si avviino i lavori di miglioria del fabbricato. Solo questi possono essere i requisiti per dimostrare la volontà politica di non voler chiudere lo Spartaco”. Inoltre, per l’Assemblea del centro sociale urge anche definire l’apertura di un tavolo per discutere di spazi sociali in città, "sempre meno presenti e sempre più penalizzati".

Hanno aderito alla manifestazione per il futuro dello Spartaco varie associazioni e realtà da Ravenna e da altre città: Ortisti di Strada, Frutteto Sociale Ravenna, Potere al Popolo Ravenna, Ravenna in Comune, Ravenna Hardcore, Agripunk Onlus, Krav Boca, Turn Against, Capolinea CSA Faenza, Pride Off, Non una di Meno Rimini, Non una di Meno Ravenna, Fridays for Future Ravenna, Cannibali e Re, Cronache Ribelli, Contrasto HC, Le Luride diggei-Trash crew, Mujeres Libres Bologna, Deeper – Laboratori di Vita, Rumagna Sgroza Records, Cobas Ravenna, Ipazia liberedonne, Spazio Libertario “Sole Baleno” Cesena, Equal Rights Forlì, Vascello Vegano, Piccoli Fuochi Vagabondi, Osservatorio Antifascista della Romagna.