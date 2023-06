In centro arrivano i qr code in mosaico per ricordare i maestri d'arte di Ravenna

Al via da martedì, con l’installazione del primo qr code in mosaico il progetto di street art del Museo a Cielo aperto in via Portone a Ravenna. Alla presenza del Direttore del Mar Roberto Cantagalli, del Primo Massaro della Casa Matha Maurizio Piancastelli, di alcuni associati e del presidente dell’Associazione Dis-Ordine Marcello Landi, degli insegnanti e degli allievi del Liceo Artistico di Ravenna, è partito l’ambizioso progetto per Ravenna Capitale del Mosaico in via Portone, una stretta viuzza del Borgo San Biagio dove hanno abitato, nel tempo, tantissimi artisti e mosaicisti ex-allievi delle Scuole d’Arte di Ravenna. Ad ogni incrocio delle vie interessate saranno installati qr code in mosaico collegati alla pagina web dell'associazione. Ogni opera attraverso il collegamento digitale riporterà una didascalia e la biografia dell’artista che l’ha realizzata.

Grazie anche alla collaborazione di molti mosaicisti, le opere saranno installate il prossimo autunno sulle pareti esterne degli edifici di proprietà degli abitanti che hanno aderito al progetto. Un'iniziativa che desidera porre in luce i linguaggi culturali e artistici della citta? di Ravenna attraverso le sue principali vocazioni territoriali come il mosaico, la musica e il buon cibo, sotto il segno di esperienze multigenerazionali e pluriculturali tali da rispondere alle esigenze della contemporaneità. Antichi linguaggi della citta?, che combinati con le nuove tecnologie della realta? aumentata potrebbero generare un circolo virtuoso in prossimita? di Porta Adriana. Un nuovo itinerario per rendere visibile a turisti e cittadini aspetti meno noti della monumentale Ravenna Capitale del Mosaico, luoghi caratteristici di vissuto quotidiano di artisti ravennati di piu? generazioni, fonti di ispirazione e curiosita?.