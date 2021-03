In corso la riorganizzazione dei depositi museali di Bagnacavallo

"Le disposizioni dovute all’emergenza sanitaria hanno imposto un nuovo e doloroso stop al mondo della cultura e dello spettacolo, ma noi continuiamo a lavorare sui progetti che ci auguriamo di poter mettere in campo già dalla fine della primavera e nel frattempo siamo impegnati in lavori di riordino e manutenzione per rendere sempre più belli e funzionali i luoghi della cultura bagnacavallese". A parlare è l’assessora alla Cultura del Comune di Bagnacavallo Monica Poletti.

In particolare, sul fronte istituzioni culturali, il Museo Civico delle Cappuccine proprio in queste settimane sta procedendo a una preziosa attività dietro le quinte di riordino delle collezioni e dei materiali tecnici. Di notevole rilevanza è la riorganizzazione dei depositi museali di Bagnacavallo, dove da pochi giorni è stata installata una speciale struttura a pareti mobili dedicata allo stoccaggio dei dipinti facenti parte delle collezioni museali che attualmente non trovano occasione di esposizione al pubblico. Completa la struttura anche un nuovo soppalco, dove trovano collocazione numerose opere scultoree, ceramiche e altri oggetti d’arte di pertinenza del museo.

Il progetto è possibile grazie al finanziamento di 24mila euro ottenuto dal Comune in base alla legge regionale 18/2000 per l’anno 2020. Grazie a esso si pone definitivamente in stato di salubrità e sicurezza una porzione importante del patrimonio artistico del Comune di Bagnacavallo, che anche grazie alla nuova modalità di conservazione potrà in futuro essere aperta alla fruizione del pubblico in occasione di speciali visite che il museo organizzerà alla scoperta delle collezioni artistiche “nascoste”.