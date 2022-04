In Darsena un flash mob contro la guerra: "Combattere contro tutti gli imperialismi"

Al grido di "No alla guerra", il Collettivo Autonomo Ravennate organizza per sabato 23 aprile, alle 17, un flash mob alla Darsena di Ravenna. "Grazie al manicheo opportunismo elettoralistico di tutti i partiti dell'arco istituzionale con Pci (oggi PD) in testa - attacca il Collettivo - all'occupazione politico/militare da parte degli USA, con la creazione di decine di basi, armate con testate nucleari e la conseguente rimozione dei valori fondanti della "resistenza", cioè della Democrazia liberale, in questo 25 aprile ci ritroviamo in guerra, constatando l'egemonica presenza di forze nazifasciste in tutta Europa".

"Quello che noi, denunciavano da sempre, l'avanzata, la ristrutturazione, la compattazione di milizie nazifasciste a livello europeo, pagate, addestrate, appoggiate dalle varie 'agenzie' britannico-americane - proseguono dal Collettivo Autonomo Ravennate che lancia l'attacco - contro tutti gli imperialismi, in primis contro la Nato, le nostre esigenze di classi subalterne, sono antagoniste a queste guerre dei padroni".