In Darsena un mosaico dedicato all'ex sindaco Fabrizio Matteucci: domenica l'inaugurazione

Domenica mattina alle 11 sarà inaugurata in Darsena l’installazione in mosaico “L’incontro”, dedicata a Fabrizio Matteucci, sindaco di Ravenna dal 2006 al 2016, morto il 16 febbraio dell’anno scorso. L’appuntamento, che per l’emergenza sanitaria non potrà prevedere la presenza di pubblico, sarà trasmesso in diretta streaming su questa pagina e su quella del sindaco Michele de Pascale. Ci saranno i familiari di Fabrizio Matteucci e una rappresentanza dell’Accademia di Belle Arti; l’opera è infatti un progetto di Silvia Naddeo realizzato con le allieve e gli allievi dell’Accademia. Si tratta di un’installazione permanente collocata su una panchina in Darsena, composta da vari elementi riprodotti a mosaico in una dimensione tridimensionale. Oggetti simbolici e riconducibili alle abitudini e alla personalità di Matteucci: una cartella in pelle, la fascia tricolore, gli occhiali e alcuni quaderni, fra cui uno blu e oro, spiccato riferimento cromatico ai mosaici di Galla Placidia, a sottolineare il ricordo del forte rapporto del sindaco Matteucci con la città.