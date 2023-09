In dirittura di arrivo i lavori di ripristino della scuola di Fruges

Il sindaco Daniele Bassi sabato mattina ha effettuato un sopralluogo nei locali dell’Istituto A. Torchi di Fruges, nel comune di Massa Lombarda, per verificare lo stato di avanzamento dei lavori in vista del prossimo avvio dell’anno scolastico. “I lavori procedono spediti e siamo soddisfatti – assicura il Sindaco Daniele Bassi - per la tempestività e capacità di tutto il personale che ha viaggiato a tappe forzate per far si che i ragazzi, per l’inizio dell’anno scolastico, potessero trovare spazi riqualificati. La scuola a Fruges rappresenta un riferimento fondamentale per l'intera comunità per questo merita tutti i nostri sforzi".

Anche in questo fine settimana è al lavoro la ditta che opera per conto della Fondazione "Specchio dei tempi". Attualmente sono in fase di ultimazione i ripristini degli intonaci e dei pavimenti ammalorati dall'umidità procurata dall'alluvione e sono in fase di consegna gli infissi interni che, all'inizio della prossima settimana, saranno installati. Successivamente la ditta procederà alla smaltatura e imbiancatura con materiale adeguato di tutte le pareti, aule e spazi comuni. Tutto ciò permetterà il regolare inizio dell'anno scolastico in ambienti adeguati e più funzionali.