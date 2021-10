In gara per un sogno: un giovane cantante ravennate in finale al Tour Music Fest

Attuale, creativo ma soprattutto talentuoso: con la sua determinazione, sensibilità vocale e musicale, il giovane cantante ravennate John Mark Galzote, dopo un percorso durato 6 mesi, è riuscito a conquistare la commissione artistica del Tour Music Fest – The European Music Contest e ad aggiudicarsi un posto per le fasi finali della manifestazione che quest’anno giunge alla XIII edizione. La fase finale del festival si terrà dal 29 al 31 ottobre a Roma, dove John Mark affronterà l’ultima sfida da sostenere per arrivare a calcare il palco della Finalissima del 14 novembre.

Il traguardo raggiunto da John Mark, 25 anni della provincia di Ravenna, è davvero importante considerando gli oltre 20.000 tra artisti e band partecipanti. Durante le finali nazionali, John Mark avrà l’onere e l’onore di rappresentare la propria città in un contesto in cui andranno in scena le performance degli artisti finalisti provenienti da tutte le regioni d’Italia. Negli anni passati artisti del calibro di Mahmood, Ermal Meta, Federica Abbate e molti altri, sono passati da emergenti proprio da questo evento.

John Mark ha convinto la giuria del Tour Music Fest con il suo approccio vocalmente maturo, dimostrando una capacità decisamente rara di saper giocare con la musica, la voce ed il suono, qualità sicuramente utili per vincere uno dei premi in palio, fra cui un tour europeo, una borsa di studio presso Berklee - College of Music di Boston e un contratto di sponsorizzazione del valore di 10.000 euro da investire nella propria musica.

La commissione del Tour Music Fest, per questa fase finale, avrà una madrina d’eccezione, la cantante Paola Folli. John Mark, dopo l’ultima prova alle finali nazionali, potrebbe esibirsi al cospetto dei presidenti di giuria Mogol e Kara Dioguardi (ex giurata di American Idol, cantautrice di livello mondiale e autrice per Pink, Demi Lovato, Laura Pausini e Ricky Martin), di Massimo Varini, Dj Morales e dei rappresentanti di Berklee - College Of Music.