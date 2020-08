In Italia irregolarmente e con in auto bastoni e tubi in metallo: denunciati

La Polizia di Stato ha denunciato a piede libero un 27enne e un 32enne per il reato di porto abusivo di armi od oggetti atti ad offendere. L’altro pomeriggio le Volanti dell’Ufficio Prevenzione Generale Soccorso Pubblico della Questura, in via Galilei, hanno proceduto al controllo di un’auto con a bordo due persone, identificate per i due cittadini stranieri, che sono risultate gravate da numerosi precedenti penali per reati di varia natura.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

I poliziotti hanno esteso il controllo anche al veicolo, all’interno del quale sono stati rinvenuti e sequestrati un bastone in legno della lunghezza di 106 cm, un paio di forbici della lunghezza di 21 cm e un tubo in metallo della lunghezza di 122 cm. I due sono stati condotti in Questura e denunciati, in stato di libertà, alla Procura della Repubblica di Ravenna per il reato di porto abusivo di armi od oggetti atti ad offendere. Nella medesima circostanza sono stati inoltre denunciati per violazione del Testo Unico dell’Immigrazione perché risultati non in regola con le norme sul soggiorno degli stranieri in Italia.