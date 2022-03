In marcia per la pace: una camminata dalla Darsena al centro per dire no alla guerra in Ucraina

Non si ferma il sostegno della comunità ravennate al popolo dell'Ucraina. Dopo la manifestazione di piazza contro la guerra organizzata dai sindacati nella serata di lunedì, giovedì sera è partita dalla panchina dedicata a Fabrizio Matteucci in Darsena una camminata per la pace, di solidarietà al popolo ucraino, arrivando in piazza del Popolo lungo il percorso del sottopasso, di viale Farini e di via Diaz. L’appuntamento è promosso dal Comune di Ravenna, dall’organizzazione di volontariato Comunità Romagna – servizi per la solidarietà e dall’associazione Malva – Ucraini di Ravenna. Durante la camminata è intervenuto, tra gli altri, il sindaco Michele de Pascale.

Anche Avis provinciale Ravenna e le 22 sezioni comunali del territorio provinciale si mobilitano per la pace in Ucraina perché “Il sangue si dona, non si versa”, aderendo alla manifestazione di pace in programma in Darsena. Donatori, dirigenti e rappresentanti della storica associazione di volontariato ravennate hanno sfilato insieme alla Consulta del Volontariato di Ravenna, Csi Ravenna, Pro loco Punta Marina, Cuore e Territorio e tante altre realtà del Terzo settore cittadino e ai cittadini arrivando fino in Piazza del Popolo ed esibendo la bandiera della pace.