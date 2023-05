In mare fra sport e inclusione: a Marina c'è “Un sorriso in barca a vela”

Giovedì alle ore 10 in Piazza Dora Markus a Marina di Ravenna avrà luogo l'Open Day Project “Un sorriso in barca a vela”. Un appuntamnto per promuovere lo sport della vela tra i giovani. L’iniziativa è giunta al terzo anno di vita grazie alla volontà e dedizione della presidente della associazione “Il sorriso di Giada ODV" Pamela Zingale la quale, con una serie di iniziative promosse in collaborazione con volontari dell'associazione, evidenzia la necessità di sensibilizzare la popolazione sul problema della disabilità e della inclusione.

All’interno dell'iniziativa saranno ospitati gli allievi dell’Istituto comprensivo Statale Guido Novello, Engim, scuola primaria G. Garibaldi, scuola Mordani. Gli alunni saranno imbarcati su 18 barche a vela ed effettueranno una piccola gita in mare al fine di prendere conoscenza delle attività sportive a vela. Il Cestha, centro sperimentale tutela habitat, intratterrà gli alunni presso l’area antistante gli imbarchi illustrando agli alunni la vita di alcune specie di creature marine. Vi sarà inoltre a disposizione un rinfresco per i presenti. A bordo delle barche a vela i giovani saranno accolti dai volontari e vi sarà occasione di parlare agli alunni dei temi di disabilità ed inclusione.