In mezzo alla movida con un coltello in tasca: giovane denunciato

La Polizia di Stato ha denunciato a piede libero un 20enne emiliano, residente in provincia di Bologna, per il reato di porto abusivo di armi od oggetti atti ad offendere. Domenica notte un equipaggio delle Volanti dell’Ufficio Prevenzione Generale Soccorso Pubblico della Questura a Milano Marittima - nell’ambito dei controlli disposti dal Questore di Ravenna Loretta Bignardi per il rispetto della normativa di contrasto alla diffusione del contagio dal Covid-19 - ha proceduto al controllo di alcuni giovani in viale Romagna.

Nel corso del controllo uno di questi, il 20enne bolognese, è risultato in possesso di un coltello con lama della lunghezza di 10 centimetri. Il giovane è stato condotto negli Uffici della Questura di Ravenna dove, dopo le formalità di legge, è stato denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Ravenna per il reato di porto abusivo di armi od oggetti atti ad offendere.