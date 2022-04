In occasione dello spettacolo “Alice il Wonderland“ una raccolta di fondi per l'Ucraina

In occasione dello spettacolo “Alice il Wonderland“, effettuato dalla compagnia del Circus -Theatre Elysium di Kiev nella serata del 2 aprile, all’interno del teatro Alighieri di Ravenna è stata allestita una postazione raccolta fondi. Per la gestione, erano presenti i volontari di Cuore e Territorio ( Presidente Giovanna Morgese) Marcello Iervolino e “i colleghi di Grisù “ Fabio Marzufero. Tanto, al fine di raccogliere fondi a favore del popolo Ucraino fuggito dalla guerra. Numerosi i cittadini che hanno donato per tale causa permettendo di raggiungere una discreta cifra in denaro. Detta iniziativa si aggiunge ad altre, organizzate dalla Consulta del Volontariato di Ravenna ( presidente Christian Rivalta) per Ravennasolidale.