In ospedale a Ravenna attiva l'associazione di volontariato dedicata alle persone stomizzate

L’Afos odv - Associazione Forlivese Stomizzati - è un’associazione di volontariato strutturata presso l’Ospedale Morgagni Pierantoni Ausl Romagna sede di Forlì, dove opera sin dal 2003 a favore delle persone stomizzate, urostomizzate, prostatectomizzate e affette malattie infiammatorie croniche intestinali-IBD, mediante un progetto di supporto psicologico, assistenza infermieristica domiciliare volontaria e corretta alimentazione.

Grazie all’esperienza maturata nel corso degli anni, la Direzione Sanitaria dell’Ausl Romagna ha chiesto alla stessa di poter estendere i suddetti servizi anche presso l’Ospedale Civile di Ravenna. Pertanto, in base alla convenzione tra Afos odv e Ausl Romagna, a decorrere dal mese di marzo, l’associazione ha iniziato a prestare le proprie attività presso il Santa Maria delle Croci. Le attività che l’associazione presterà presso le unità operative di Chirurgia Generale, Chirurgia d’urgenza, Urologia Day Hospital e Gastroenterologia sono inserite in un progetto di supporto psicologico, svolto dalla dottoressa Silvia Padoan, e un progetto di corretta alimentazione svolto dalla dietista dottoressa Sofia Mengoli. Le prestazioni sono a carico dell’associazione e vengono erogate a titolo gratuito ai pazienti afferenti all'ospedale ravennate.

Il Direttore Sanitario Mattia Altini, insieme a Francesca Bravi (direttore Sanitario del Presidio di Ravenna), hanno espresso soddisfazione per l’accordo concluso con il presidente dell’associazione Varis Bravi e si augurano che le attività possano portare aiuto e beneficio anche ai pazienti stomizzati di Ravenna, come già avviene per quelli di Forlì. L’associazione riceve presso la piattaforma delle associazioni posta all’ingresso di via Missiroli 10. Gli interessati possono contattare l'associazione nei giorni del lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 10 alle ore 12 al numero 0543731838 oppure tramite mail all'indirizzo afos.fo@auslromagna.