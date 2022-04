In ospedale dopo aver ingerito soda caustica, assessore in ripresa: "Per la prima volta ho dormito 5 ore senza febbre e tosse"

E' passata più di una settimana dall'incidente sul lavoro che ha coinvolto l'assessore del Comune di Cervia Enrico Mazzolani, che sabato scorso è finito in ospedale dopo aver ingerito della soda caustica all'interno del suo ristorante 'Trucolo'. Un recupero non facile quello dell'assessore, che gli ha però permesso di poter toccare con mano la sanità ravennate.

"Oggi mi sento finalmente su di morale perché per la prima volta ho dormito per almeno 5 ore senza febbre e senza tosse - scrive Mazzolani domenica sui social - Scrivo perché devo fare ammenda. In questo giorni ho parlato della grande profesionalità della nostra sanità regionale e in particolare dei reparti dove sono stato, 6 giorni in rianimazione e 2 nella medicina d'urgenza dove oggi sono. Non ho citato il nostro entro di Primo Soccorso di Cervia, spesso e così ingiustamente bistrattato. Se non fosse stato per il loro intervento rapido a capire subito le conseguenza delle mie lesioni, forse ci sarebbero esiti ben peggiori. Grazie ai dottori, agli infermieri e all'autista dell'ambulanza che forse, se non avesse avuto impegni, oggi sarebbe in pole a Imola".

"Amici cervesi e abitanti temporanei, come amo io chiamare i turisti - rassicura Mazzolani - sappiate che qui avrete sempre l'attenzione professionale che necessitate. Talvolta ci sono anche file lunghe d'attesa per essere assisti, ma guardate il bicchiere mezzo pieno: forse non siete in pericolo. È vero, il dolore quando ti tocca è insopportabile, sempre quello più brutto di sempre. Cercate di coltivare la pazienza. Dal greco pathein e pathos dolore corporale, la pazienza è quella di tenere un atteggiamento neutrale verso queste avversità. Essere neutrali non significa non combattere, è solo un atteggiamento per poter riflettere con maggior obiettività. Non è una virtù facile da coltivare, ma aiuta a vedere le cose in modo sereno. Questo vale anche per quando mi chiedete d'asfaltare le strade con le buche!", chiude l'assessore ironizzando.