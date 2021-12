In partenza corsi di italiano per donne straniere in Bassa Romagna

Sono in partenza nuovi corsi gratuiti di italiano per donne straniere, organizzati dal Centro provinciale per l'istruzione degli adulti della Provincia di Ravenna, in collaborazione con l'Unione dei Comuni della Bassa Romagna e i Comuni coinvolti. I corsi, organizzati per migliorare l'integrazione delle donne straniere presenti sul territorio e favorire la loro emancipazione, hanno una durata di 100 ore, per due appuntamenti settimanali da 2 ore ciascuno; sono riservati a ragazze e donne di almeno 16 anni e con permesso di soggiorno, e sono in partenza a dicembre a Fusignano, Lavezzola e Cotignola.

A Fusignano le lezioni si svolgeranno il lunedì e mercoledì dalle 14.30 alle 16.30 nell’aula magna dell’istituto comprensivo “Luigi Battaglia”, in via Vittorio Veneto 36 a partire da dicembre. Informazioni e iscrizioni contattando l'Urp al numero 0545 955653, email urp@comune.fusignano.ra.it. A Lavezzola il corso sarà aperto anche agli uomini e le lezioni si svolgeranno il lunedì e mercoledì dalle 17 alle 19 al centro sociale "Maurelio Salami", in via Silvio Pasi 4. Informazioni e iscrizioni contattando lo sportello sociale educativo del Comune di Conselice al numero 0545 986976. A Cotignola le lezioni si svolgeranno il martedì e giovedì dalle 9 alle 11 nell'oratorio della collegiata di Santo Stefano, in via Rossini 35. Informazioni e iscrizioni contattando lo sportello sociale educativo del Comune di Cotignola allo 0545 908872.

L'iniziativa è finanziata dal Fondo asilo, migrazione e integrazione (Fami) 2014-2020 a cui partecipano l'Unione europea e il Ministero dell'Interno, ed è svolta nell'ambito del Piano regionale per la formazione civico linguistica dei cittadini di Paesi terzi.