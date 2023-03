In partenza corsi gratuiti per imparare a rappare

Ricominciano a Cotignola i laboratori gratuiti di musica rap, organizzati dal Comune di Cotignola e realizzati insieme all’associazione «Il lato oscuro della costa», collettivo che da anni anima gli spazi del Cisim di Lido Adriano con attività musicali, residenze artistiche, laboratori, spettacoli e concerti. Il laboratorio, alla sua terza edizione, si rivolge a ragazzi dagli 11 ai 17 anni, quindi delle scuole medie e superiori. Le lezioni, che si terranno dal 15 marzo al 3 maggio, si svolgeranno il mercoledì dalle 16.30 alle 18 alla Scuola arti e mestieri di Cotignola, in via Cairoli 6.

Soddisfazione per l’assessora Barbara Nannini: "Siamo felici di proseguire con questo prezioso progetto in collaborazione con Il lato oscuro della costa, per dar spazio all’espressività dei giovani attraverso il linguaggio rap". Per partecipare è necessaria l'iscrizione, contattando l’ufficio Cultura del Comune di Cotignola all’indirizzo eventi@comune.cotignola.ra.it.