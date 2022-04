In partenza il corso obbligatorio per installatori di bombole gpl

L’11 maggio si terrà, presso il Cescot Ravenna scuola d’impresa della Confesercenti, un corso di formazione di 8 ore, valido per l’adempimento degli obblighi formativi per ambulanti che utilizzano bombole di GPL negli autonegozi e nei banchi vendita presso i mercati rionali, sagre e fiere, in coerenza con le indicazioni della Circolare Prot. 3794 del 12 marzo 2014 del Ministero Interno, a firma del Capo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.

Tale nota introduce obblighi formativi nei confronti di coloro che esercitano:

attività di vendita sull’autonegozio e nei banchi vendita durante mercati, sagre e fiere;

attività in sede fissa che utilizzano bombole GPL

attività che utilizzano “stufe a fungo” riscaldanti alimentate a GPL

per le suddette attività, che prevedono il cambio della bombola presso l’autonegozio, nei banchi o l’area di vendita, la Circolare prevede l’obbligo di frequenza ad un corso di formazione coerente con le indicazioni del D.Lgs. 128/06, art. 11, comma 2 (si tratta precisamente di questo specifico corso formativo)



Iscrizioni entro il 6 maggio presso:

Cescot Ravenna S.r.l. piazza Bernini 7 48124 Ravenna Tel. 0544/292711 fax 408188

cescot@cescotravenna.it