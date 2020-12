In pediatria arriva Babbo Natale per distribuire regali ai bimbi ricoverati

L'associazione Cuore e Territorio ha visitato l'Unità Operativa Complessa di Pediatria e Terapia intensiva Neonatale, per abbracciare virtualmente tutti i bambini di Ravenna e per la consueta distribuzione dei doni natalizi a tutti i bambini ricoverati nel reparto di Pediatria. In rappresentanza dell'associazione erano presenti la cardiologa Anna Chiara Nuzzo, Carlo Serafini e Marcello Iervolino che, nei panni di Babbo Natale, ha regalato momenti di gioia ai piccoli pazienti. Federico Marchetti, Direttore dell’Unità Operativa complessa di Pediatria e Neonatologia, e tutta l’équipe ringraziano sentitamente l'associazione per il dolce pensiero per i bambini ricoverati e le loro famiglie.