In piazza contro il rigassificatore, Ravenna dice "No" all'impianto

In piazza contro il rigassificatore. E' andata in scena domenica mattina la marcia per il clima 'Contro i rigassificatori' indetta dal Coordinamento ravennate “Per il Clima – Fuori dal Fossile”, da Legambiente e Fridays for Future di Ravenna, insieme a RECA (Rete Emergenza Climatica e Ambientale dell’ Emilia Romagna) e alla Rete nazionale contro i rigassificatori. La marcia ha seguito il tracciato della pista ciclabile e si è conclusa nella spiaggia libera di Punta Marina, proprio nella zona dove al largo dovrebbe essere installata la nave rigassificatrice e dove dovrebbe arrivare a terra la conduttura del metanodotto.