In regione una persona su 4 è fumatrice: la prima sigaretta già a 11 anni

Fumare in maniera costante e prolungata può incidere sulla durata media e sulla qualità della propria vita. Secondo i dati del ministero della Salute, 20 sigarette al giorno riducono di circa 4,6 anni la vita media di chi inizia a fumare all’età di 25 anni, e dunque, per ogni settimana di fumo si perde un giorno di vita.

Per sensibilizzare le persone, a partire dai più giovani, sui danni alla salute causati dal consumo di sigarette, la Regione Emilia-Romagna e le Aziende sanitarie mettono in campo, anche quest’anno, in occasione del 31 maggio, Giornata mondiale senza tabacco, numerose iniziative su tutto il territorio, volte a tenere alta l’attenzione su quello che rappresenta uno dei principali fattori di rischio per l’insorgenza di patologie cronico-degenerative e il primo, tra quelli evitabili, di morte precoce.

Secondo l’indagine “PASSI” (Progressi delle Aziende sanitarie per la salute in Italia) coordinata dall’Istituto superiore di sanità, relativa al biennio 2022-2023, in Emilia-Romagna fuma regolarmente 1 adulto su 4, ovvero il 24% della popolazione tra i 18 e i 69 anni, per un totale di oltre 710mila persone. Una percentuale in linea con la media nazionale, che rimane costante rispetto al biennio 2021-2022, nel quale invece si era registrato un calo del 3% tra i fumatori rispetto al periodo 2017-2020 (27%).

In generale si consolida sul territorio la tendenza a cominciare precocemente: l’indagine GYTS (Global Youth Tobacco Survey) nel 2022 ha rilevato che il 17% degli adolescenti dai 13 ai 15 anni ha fumato almeno una sigaretta, o ha usato altri tipi di prodotti del tabacco nei 30 giorni precedenti lo studio; percentuale più alta, per la prima volta, tra le ragazze (21%) rispetto ai coetanei maschi (12%).

Il punto sulla situazione relativa al tabagismo in Emilia-Romagna sarà fatto giovedì 30 maggio, in occasione del seminario organizzato dalla Regione Emilia-Romagna dal titolo “Percorsi di dipendenza… percorsi di libertà” (Aula Magna di Viale Aldo Moro 30, dalle 9 alle 17.30), per affrontare gli aspetti culturali, epidemiologici, neurobiologici e comportamentali legati al fumo.

I dati sul consumo di tabacco in Emilia-Romagna

Quasi 1 adulto su 2 in Emilia-Romagna è stato un fumatore: il 24% della popolazione tra i 18 e i 69 anni fuma abitualmente, il 23% ha smesso; il 53% non si è mai acceso una sigaretta. A fotografare la situazione è il sistema di sorveglianza “PASSI” che dal 2006 svolge con regolarità rilevazioni statistiche tra la popolazione adulta italiana (18-69 anni) sugli stili di vita e i fattori di rischio per la salute. Nel periodo 2008-2023 la prevalenza di fumatori è in diminuzione fino al 2019, tendenza che si è interrotta nel 2020, anno della pandemia, in cui ha registrato un aumento. Successivamente la percentuale di fumatori ha ripreso a scendere riportandosi su valori prepandemici, anche se in modo non uniforme rispetto alle condizioni demografiche e socioeconomiche: il ritorno a valori prepandemici è più lento tra le persone con bassa istruzione e quelle con difficoltà economiche.

Ancora, la percentuale di fumatori è più alta negli uomini (27% rispetto al 21% nelle donne), nei 18-24enni (29%), nelle persone con difficoltà economiche (41%) e in quelle con un basso livello di scolarizzazione (30%). Negli anni è incrementato l’uso dei dispositivi contenenti tabacco o nicotina, utilizzati anche in modo esclusivo: in Emilia-Romagna tra i 18-69enni si passa dal 1,8% del 2014 al 8% del 2023. In particolare, secondo i dati 2023, il 20% degli emiliano-romagnoli fuma esclusivamente sigarette tradizionali, il 4% fuma sigarette tradizionali assieme ad altri dispositivi e il 4% fuma esclusivamente sigarette a tabacco riscaldato o sigarette elettroniche. Circa un quarto (22%) dei fumatori 18-69enni accende più di 20 sigarette al giorno, mentre il 5% è un consumatore occasionale e fuma meno di una sigaretta al giorno. Sono oltre 1.300, inoltre, le persone che nel 2023 si sono rivolte ad uno dei 35 Centri Antifumo dell’Emilia-Romagna, anche se non tutti gli utenti hanno intrapreso un percorso per smettere di fumare.

Nel biennio 2021-2022, in Emilia-Romagna, il 42% dei fumatori ha dichiarato di aver provato a smettere di fumare nell’ultimo anno, pari ad una stima di circa 308mila persone; tra questi la maggior parte (l’82%) ha tuttavia ripreso a farlo. La prevalenza di fumatori diminuisce invece con l’invecchiamento della popolazione: scende al 15% tra i 70-79enni e al 5% dopo gli 80 anni.

Le iniziative sul territorio regionale per la Giornata mondiale senza tabacco

Da Piacenza a Rimini, sono numerose le iniziative messe in campo in tutta l’Emilia-Romagna dal servizio sanitario regionale in occasione della Giornata mondiale senza tabacco. Incontri tra gli studenti e il personale sanitario per sensibilizzare i più giovani sui danni causati dal fumo, spirometrie gratuite in piazza per valutare la funzionalità respiratoria, punti informativi su Centri antifumo e prevenzione oncologica, promozione di sani stili di vita: l’elenco completo delle attività, provincia per provincia, è disponibile sulle pagine web delle Aziende sanitarie e ospedaliere. Tante opportunità per informarsi e conoscere, e valutare, perché no, un cambio di stile di vita.

Dopo aver promosso nei giorni scorsi un webinar rivolto ai docenti delle scuole sui nuovi modi di fumare (sigarette elettroniche, puff bar, prodotti a tabacco riscaldato) che hanno popolarità soprattutto fra gli adolescenti, venerdì 31 maggio dalle ore 15.30 al Parco Baronio a Ravenna, il Dipartimento di Sanità Pubblica e in particolare il personale del Centro Antifumo della Provincia di Ravenna, promuove l’iniziativa “Muoviti e respira” rivolta a tutta la popolazione. Sarà allestito uno stand informativo con gadget, per fornire alla popolazione informazioni riguardanti le opportunità per smettere di fumare presenti sul territorio provinciale e i cittadini potranno partecipare a una passeggiata guidata da 2 gruppi di cammino già operativi sul territorio "Camminiamo insieme per la salute a Ravenna" e "Diabete e Ballo". L’evento sarà annullato in caso di maltempo.

Il fumo tra gli adolescenti in Emilia-Romagna

Anche in Emilia-Romagna si inizia a fumare presto, fin dalla pre-adolescenza: dall’indagine multicentrica internazionale sugli adolescenti svolta in collaborazione con l’Organizzazione mondiale della sanità – contenente anche focus regionali - HBSC 2022 (Health behaviour in school- aged children, ovvero Comportamenti legati alla salute nei ragazzi in età scolare) emerge che fuma sigarette l’1% degli 11enni, il 6% dei 13enni e il 24% dei 15enni, e la percentuale sale al 35% tra i 17enni. Il GYTS, indagine che affianca l’HBSC (e a cui partecipa anche l’Italia) ha rilevato una diversificazione delle modalità di consumo di prodotti derivanti dal tabacco o contenenti nicotina: il 16% dei giovani in età scolare ha fumato sigarette tradizionali, il 15% dispositivi a tabacco riscaldato e il 18% sigarette elettroniche.

Nonostante il divieto di vendita ai minori di prodotti del tabacco e sigarette elettroniche, anche tramite distributori automatici, uno adolescente su 4 si è procurato le sigarette dal tabaccaio e, malgrado l’interdizione al fumo in tutti i locali chiusi, uno studente su 3 riferisce di aver visto fumare qualcuno all’interno della propria scuola. Secondo l’analisi effettuata quest’anno dal Gruppo di lavoro regionale GYTS dell’Emilia-Romagna, inoltre, il fumo dentro casa di genitori o altri familiari, la frequentazione di amici e amiche che fumano e la disponibilità economica sono i fattori che più aumentano la probabilità di avvicinarsi a questa abitudine tra i ragazzi e le ragazze nella fascia d’età tra i 13 e 15 anni.

L’impegno della Regione contro la dipendenza da fumo

La Regione Emilia-Romagna è impegnata da anni nella lotta contro la dipendenza da fumo, con l’obiettivo di definire e sostenere percorsi di qualità per la prevenzione, controllo e cura del tabagismo. In particolare, nel 2007 si è dotata di una specifica legge (legge regionale n. 17/2007 “Disposizioni in materia di Prevenzione, cura e controllo del tabagismo”), e nel 2008 di un Piano di intervento per contrastare l’abuso di fumo di sigarette.

Il sostegno alle persone che decidono di liberarsi dalla dipendenza dal fumo è assicurato dai Centri Antifumo attivati dalle Aziende sanitarie del territorio presso i Servizi per le dipendenze patologiche (SerDP) ed altri servizi specialistici competenti per il tabagismo e problematiche fumo-correlate (unità operative dei Dipartimenti di sanità pubblica e unità di pneumologia): 35 su tutto il territorio regionale, ai quali, nel 2023, si sono rivolte oltre 1.300 persone.

Attività di prevenzione regionale

Nell’ambito del Piano regionale della Prevenzione 2021-2025, attività per il contrasto al tabagismo si svolgono all’interno del programma “Dipendenze” e del programma “Scuole che promuovono salute”, che nell’anno scolastico 2022-2023 ha registrato 115 istituti aderenti con l’obiettivo di promuovere stili di vita sani, contrastare i comportamenti a rischio e prevenire forme di disagio adolescenziale. Il programma “Luoghi di lavoro che promuovono salute”, inoltre, ha coinvolto 206 attività produttive (al 31 dicembre 2023), per un totale di 85.581 lavoratori. Il 71% delle aziende aderenti al programma ha realizzato almeno un’azione per il contrasto all’abitudine al fumo di tabacco, il 48% ha provveduto alla realizzazione di una bacheca “della salute” con poster, manifesti e materiali illustrativi, il 28% ha adottato una politica aziendale sul contrasto al fumo di tabacco, il 19% ha preferito svolgere una campagna informativa interna con comunicazioni scritte a tutti i lavoratori, proiezioni di filmati e distribuzione di materiali informativi.

Ancora, il 10% ha introdotto un corso di formazione per figure della prevenzione aziendale e dirigenti mentre il 42% un corso di formazione per lavoratori, il 15% ha fornito una terapia per smettere di fumare o inviato i propri lavoratori a un Centro Antifumo. Continua ad essere particolarmente alta l’attenzione rivolta ad adolescenti e giovani: nell’anno scolastico 2023-2024 è stato nuovamente realizzato il concorso regionale “Scuole libere dal fumo”, che ha portato alla realizzazione di 120 prodotti comunicativi multimediali ad opera di studenti e studentesse appartenenti a 43 istituti dell’Emilia-Romagna.

Gli effetti negativi del fumo sulla salute

In Emilia-Romagna, nel periodo 2019-2023, la prevalenza di fumatori tra le persone nella fascia d’età 18-69 anni affette da almeno una patologia cronica risulta essere del 26%, pari ad una stima di oltre 148mila persone. Il 40% delle persone 18-69enni intervistate nell’ambito dello studio “PASSI” nel biennio 2022-2023, inoltre, ha dichiarato che nell’ultimo anno un medico o operatore sanitario gli ha chiesto se fuma e la metà (51%) dei fumatori ha riferito di aver ricevuto negli ultimi 12 mesi il consiglio di smettere di fumare da parte di un medico o di un operatore sanitario. La percentuale di chi ha ricevuto il consiglio cresce con l’età in entrambi i generi: tra gli uomini passa dal 37% dei 18-34enni al 69% dei 50-69enni e tra le donne dal 38% al 59%.

Nel periodo 2009-2023 tra i fumatori adulti con almeno una patologia cronica la prevalenza di chi ha ricevuto il consiglio di smettere di fumare sale al 68%, percentuale significativamente più alta rispetto a chi non ne ha riferito alcuna (44%). In particolare, tra i fumatori, ha ricevuto il consiglio l’86% di chi presenta insufficienza renale, l’82% di chi è affetto da diabete e l’84% di chi soffre di malattie celebro-vascolari.