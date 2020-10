In sella alla bici sportiva per passare inosservato: nuovi guai per il 'ladro ciclista'

Gli agenti dell'Ufficio Prevenzione Generale della Polizia di Stato di Forlì, in collaborazione con i colleghi del Commissariato di Faenza, hanno denunciato un 57enne pugliese residente a Rimini, già noto alle forze dell'ordine, per furto e indebito utilizzo di carta di credito in merito a un episodio avvenuto poco prima del lockdown tra Forlì e Faenza.

L’uomo, noto alle forze dell’ordine come il "ladro ciclista", era già noto per un altro furto commesso all’interno della casa di riposo "Zangheri" di Forlì ai danni di un'anziana ospite. Così come in tante altre circostanze, che gli sono costate già numerose condanne ora in esecuzione detentiva, il soggetto si cimentava nei furti vestito da ciclista, circolando in sella a bici sportive, in modo da rendersi insospettabile durante i normali controlli su strada delle forze dell’ordine.

Il caso, che gli è stato recentemente attribuito attraverso le indagini svolte dalla Questura di Forlì e dal Commissariato di Polizia di Faenza, è avvenuto alcuni mesi fa, quando una giovane dipendente di un'associazione sportiva venne derubata del portafoglio che aveva nella borsetta appoggiata dietro il banco di ricezione del pubblico. Trattandosi di associazione culturale sportiva, l’uomo si era probabilmente introdotto all’interno con qualche scusa, confondendosi con altri sportivi grazie al suo abbigliamento. La derubata non si era accorta immediatamente dell’ammanco, così il ladro era riuscito a effettuare alcune spese di poche decine di euro con la funzione contactless del bancomat, usato in esercizi nei pressi della stazione ferroviaria di Faenza.

Gli investigatori di quel Commissariato, a richiesta dell’Ufficio Prevenzione Generale della Questura di Forlì dove era stata presentata la denuncia, avevano interpellato gli esercenti dove era stato utilizzato il bancomat, ricevendo l’unanime descrizione del cliente come un uomo di circa 55-60 anni giunto in bicicletta con abbigliamento sportivo da ciclista. Nell’occasione, furono acquisite anche alcune immagini che immortalavano il soggetto, ormai volto noto sia a Forlì, sia a Faenza, che poi è stato riconosciuto dai commercianti.

Al termine degli accertamenti l'uomo è stato denunciato per il furto e per l’utilizzo illecito del bancomat. Prima della conclusione delle indagini il ladro era stato comunque arrestato, in quanto destinatario di un ordine di esecuzione relativo al cumulo di pene detentive ricevute nel tempo per altri furti, così che ora si trova detenuto in carcere.