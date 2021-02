In tasca aveva la 'coca', a casa anche hashish e marijuana: arrestato

L'uomo, durante un controllo, sottoposto a perquisizione personale è stato trovato in possesso di 0,5 grammi di cocaina

Nel pomeriggio di sabato, nell’ambito delle attività svolte per il contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti, i Carabinieri della compagnia di Ravenna hanno arrestato un pusher 48enne italiano. L'uomo, durante un controllo, sottoposto a perquisizione personale è stato trovato in possesso di 0,5 grammi di cocaina. La successiva perquisizione domiciliare ha permesso di rinvenire altri 5 grammi di cocaina, circa 3 di hashish e uno di marijuana (suddiviso in dosi). Arrestato, espletate le formalità il 48enne è stato sottoposto agli arresti domiciliari. Nella mattinata di lunedì l’autorità giudiziaria a seguito del rito direttissimo ne ha convalidato l’arresto.