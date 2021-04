In tasca la cocaina, in casa una 'serra' per la marijuana: due pusher in manette

I Carabinieri della Compagnia di Cervia - Milano Marittima, durante i servizi svolti per il controllo del territorio nel fine settimana, hanno arrestato due persone per detenzione finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti. In particolare, nel corso dei controlli predisposti al fine di prevenire e reprimere il fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti nel litorale cervese, i carabinieri del nucleo operativo e radiomobile hanno tratto in arresto un forlivese in trasferta nel comune di Cervia per l’acquisto di sostanze stupefacenti.

I militari, accortisi della presenza anomala sul territorio del trentenne, lo hanno controllato e sottoposto a perquisizione personale. Dall’ispezione sono emersi due grammi di cocaina suddivisa in dosi. A quel punto i militari hanno proceduto alla perquisizione domiciliare, dove hanno rinvenuto un grammo di eroina e un bilancino di precisione. Arrestato e trattenuto presso le camere di sicurezza del comando fino all’udienza davanti al giudice ravennate, il giovane dopo la convalida dell’arresto è stato sottoposto alla misura dell’obbligo di presentazione giornaliera alla stazione dei Carabinieri.

Sempre nell’ambito del contrasto al fenomeno del traffico di sostanze psicotrope, i Carabinieri della Stazione di Savio hanno arrestato un 35enne, poiché trovato in possesso di 170 grammi di marijuana e 25 piante della stessa sostanza. Nello specifico i militari hanno proceduto a perquisire l’abitazione del ravennate trovando, oltre al materiale già emerso, anche delle lampade alogene probabilmente utilizzate per la crescita “in house” della marijuana. Lo spacciatore è stato arrestato e trattenuto presso le camere di sicurezza. L’arrestato è stato poi convalidato dal giudice ravennate.