In tv si gioca la 'Partita del Cuore per la Romagna': solidarietà per le persone fragili colpite dall’alluvione

Giovedì 20 luglio, in prima serata su Italia 1, ci sarà l'appuntamento con “La Partita del Cuore per la Romagna” a sostegno della raccolta fondi Mediafriends per aiutare le persone più fragili gravemente colpite dall’alluvione di maggio. A sfidarsi a scopo benefico saranno la Nazionale Cantanti, capitanata da Enrico Ruggeri, e una selezione di personaggi dello spettacolo e dello sport, il Golden Team per la Romagna, allenata dal grande Arrigo Sacchi.

L’evento, condotto da Veronica Ruggeri, con la partecipazione di Max Angioni e Giuseppe Giacobazzi, andrà in onda, in diretta, dallo stadio Romeo Neri di Rimini. La telecronaca della partita, che si svilupperà in quattro tempi da 20 minuti l’uno e avrà regole speciali inserite a sorpresa per influenzare il risultato finale, sarà affidata alla coppia delle voci di Sport Mediaset, Riccardo Trevisani e Massimo Callegari che scenderanno anche in campo. A bordo campo Monica Bertini raccoglierà a caldo le dichiarazioni dei giocatori. In tribuna alcuni prestigiosi ospiti commenteranno le varie fasi della gara. Molte le sorprese che renderanno la serata speciale, a partire dalla presenza di Orietta Berti e Fabio Rovazzi.

Tra i giocatori del Golden Team per la Romagna: Max Angioni, Jimmy Ghione, Moreno Morello, Max Laudadio, Roberto Lipari, Dj Ringo, Andrea Pisani, Nicolò De Devitiis, Filippo Roma, Marco Bazzoni, Antonio Casanova, Andrea Agresti, Massimo Paganin, Riccardo Trevisani e Massimo Callegari.

La Nazionale Cantanti, sotto la guida del Mister Sandro Giacobbe, schiererà tra gli altri il tridente composto dal presidente e capitano Enrico Ruggeri, dal vicepresidente e terzino sinistro Paolo Vallesi e da Bugo. A sostenere il reparto “attacco” il bomber Moreno, che ha di recente toccato quota 136 gol, Ubaldo Pantani, LDA, Cricca, Leo Gassman, Il Tre, Ludwig e ancora Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble de Il Volo.

Tutti i proventi de “La Partita del cuore per la Romagna” andranno a sostegno dei progetti di cinque realtà che operano sul territorio, occupandosi di anziani e persone con disabilità fisiche e psichiche: Anffas Faenza, Casa Della Carità Lugo, Comunità Montepaolo, Fondazione Opera Don Baronio Onlus Cesena e Genitori Ragazzi Disabili. È già attivo il numero solidale 45597. Fino al 22 luglio sarà possibile sostenere la campagna Mediafriends ‘Mediaset per la Romagna’ donando 2 euro per ciascun SMS inviato da cellulari WindTre, Tim, Vodafone, Poste Mobile, Coop Voce e Tiscali. Chiamando lo stesso numero da rete fissa Tim, Vodafone, WindTre, Fastweb, Tiscali, si possono donare 5 o 10 euro. Chiamando da rete fissa Twt, Convergenze, Poste Mobile si possono donare 5 euro o sul sito mediafriends.it.