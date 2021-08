In vacanza a Cervia ogni estate dal 1947: record di 'fedeltà' per il turista

Si è svolto mercoledì il quarto incontro di premiazione dei graditi ospiti della città che da più di 10 anni continuano a trascorrere le loro vacanze a Cervia. Accolti dall’assessore alla Cultura Cesare Zavatta in sala del consiglio comunale turisti festeggiati e ufficializzati Amici di Cervia con la consegna della pergamena firmata dal sindaco.

Sono stati riconosciuti ben 74 anni di fedeltà della vacanza a Ermanno Bandini che continua a scegliere le nostre località dal lontano 1947. Un vero e proprio record. Grandissima fedeltà a Cervia è dimostrata anche da Nicoletti Carlo di Milano, presentato dal Garni Isabella, che frequenta le spiagge cervesi da 60 anni. Premiata anche la coppia Melandri Carla e Guerrini Giancarlo di Ravenna, presentata dal Bagno 3 stelle, che da 30 anni sceglie di trascorrere le vacanze a Cervia.

Ai premiati è stata consegnata la pergamena che li ufficializza Amici di Cervia, una ceramica con il sale di Cervia-premio speciale per chi supera i 50 anni di fedeltà - come augurio di fortuna e prosperità, un buono per piadine offerto da Cna e Confartigianato, biglietti omaggio per Casa delle Farfalle Parco Naturale offerti da Cooperativa Atlantide e il libro “Milano Marittima con Tonino e Canavin” scritto da Massimo Previato e donato dalla Cooperativa Bagnini di Cervia. Hanno allietato l'iniziativa le allieve della scuola di Musica “Rossini”, che hanno cantato accompagnate dall'insegnante alla tastiera.