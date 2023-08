In vacanza nella città del sale dall'Austria da quasi mezzo secolo: premiati gli 'Amici di Cervia'

L’assessora agli eventi Michela Brunelli ha premiato gli “Amici di Cervia” all’hotel Torremaura. Questi i turisti affezionati alla città: Josef Enderlin (Austria) per i 45 anni, Emilio e Maria Grazia Moroni per i 35 anni, Karl, Maria e Lisa Maier (Germania) per i 25 anni.

Cervia premia i turisti affezionati che trascorrono le loro vacanze nelle nostre località da almeno 10 anni con un attestato che li nomina “Amici di Cervia” e il sale di Cervia come augurio di fortuna e prosperità, e un buono per piadine offerto da Cna e Confartigianato. Albergatori, bagnini, ristoratori, esercenti di campeggi, locatori di appartamenti, agenzie immobiliari possono candidare a premio i turisti italiani e stranieri che da almeno 10 anni frequentano le località cervesi in maniera continuativa.

L'assessora ha dichiarato: "Sono molti i turisti che scelgono Cervia come meta delle proprie vacanze e ritornano per tanti anni, le loro premiazioni sono una testimonianza di come sia amata e apprezzata. Cervia non è solo un'ambita meta turistica per i servizi d’eccellenza, ma una località dove l’ambiente, la cultura, la storia, gli eventi ne fanno un luogo dove è alta la qualità della vita e dove le vacanze sono un'emozione".